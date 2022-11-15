США выразили готовность помогать Украине столько, сколько потребуется

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Власти Соединенных Штатов намерены продолжать предоставлять Украине военную помощь столько, сколько потребуется. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-служба Пентагона.

— Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя, — приводятся в сообщении слова высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

Он уточнил, что Пентагон готов «делать это столько, сколько потребуется».

В Вашингтоне считают, что с наступлением зимнего периода темпы боевых действий на Украине могут замедлиться, однако это не отразится на оказании помощи Киеву со стороны США, добавил чиновник.

Он отметил, что приоритетом для украинцев являются средства ПВО, передает ТАСС.

Накануне издание Politico сообщило, что заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта разозлило украинские власти.