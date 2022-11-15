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Politico: Заявления Пентагона о возможности переговоров между Россией и Украиной разозлили Киев

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Заявления Пентагона о возможности переговоров между Россией и Украиной разозлили Киев
Фото: defense.gov

Слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Марка Милли о возможности начала переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта разозлили киевские власти. Об этом сообщило в понедельник, 14 ноября, со ссылкой на источники издания Politico.

На прошлой неделе Милли во время выступления на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка сказал, что однозначной военной победы в конфликте на Украине не будет, и сторонам «необходимо обратиться к другим средствам». Он заявил, что предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров между Москвой и Киевом.

В настоящее время США пытаются заверить украинские власти в том, что Америка не препятствуют достижению Киевом поставленных целей. В частности, американские чиновники заявляют украинским коллегам, что ожидаемая пауза зимой в боевых действиях не означает, что переговоры должны пройти в ближайшее время, сказано в статье.

Отмечается, что заявления Пентагона о предстоящих переговорах злят Киев, украинские власти неоднократно заявляли, что не хотят договариваться с Россией.

14 ноября главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный сообщил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марком Милли и сказал ему, что украинские войска «не примут никаких переговоров», если РФ не оставит «все захваченные территории».

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