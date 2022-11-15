Бот автоматических ставок помог сэкономить предпринимателям Москвы более 300 миллионов рублей

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Бот автоматических ставок, работающий на столичном портале поставщиков, за месяц работы позволил сэкономить предпринимателям более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 15 ноября.

— Использование бота для автоматических ставок в котировочных сессиях не повышает вероятность победы, но позволяет предпринимателям оптимизировать временные ресурсы и увеличивает число закупок, в которых они могут участвовать одновременно, — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Новый сервис начал работу в октябре. За это время предприниматели воспользовались им 4,3 тысячи сессий, из которых 1,4 тысячи привели к победе. Общий объем закупок, в которых применялся бот, составил порядка 852 миллионов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве с начала текущего года для регистрации в единой информационной системе в сфере закупок поступило свыше 50 тысяч электронных документов. Это стало возможным благодаря интеграции портала поставщиков с ЕИС.