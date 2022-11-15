Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подборка музеев и выставок ко Всемирному дню переработки появилась на Russpass

Анастасия Колоскова
Город
Подборка музеев и выставок ко Всемирному дню переработки появилась на Russpass
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Турсервис Russpass подготовил подборку ко Всемирному дню переработки, который отмечают 15 ноября. Она расскажет, где можно посмотреть уникальные арт-объекты, изготовленные из вторичного сырья, в Москве, Калуге, Екатеринбурге, Омске и Челябинске.

Так, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ расскажут, как функционирует система сбора и утилизации отходов в мегаполисе. Посетители экоцентра «Яуза» узнают о тонкостях переработки пластика, стекла, алюминия и электронных отходов.

Центр дизайна «Артплей» представил арт-объекты, изготовленные начинающими дизайнерами из вторсырья. Там также установлены боксы для одежды, книг, лекарств и блистеров от них.

Художественный музей мусора «МУ МУ», расположенный в Калужской области, может похвастаться более 600 арт-объектами и инсталляциями, демонстрирующими, как художники превращают мусор в произведение искусства, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что туристический портал Discover Moscow совместно с Мосгорпарком подготовил новую подборку самых интересных выставок, которые в настоящее время проходят в музеях столичных парков.

Вторсырье Выставки Мусор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте