Подборка музеев и выставок ко Всемирному дню переработки появилась на Russpass

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Турсервис Russpass подготовил подборку ко Всемирному дню переработки, который отмечают 15 ноября. Она расскажет, где можно посмотреть уникальные арт-объекты, изготовленные из вторичного сырья, в Москве, Калуге, Екатеринбурге, Омске и Челябинске.

Так, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ расскажут, как функционирует система сбора и утилизации отходов в мегаполисе. Посетители экоцентра «Яуза» узнают о тонкостях переработки пластика, стекла, алюминия и электронных отходов.

Центр дизайна «Артплей» представил арт-объекты, изготовленные начинающими дизайнерами из вторсырья. Там также установлены боксы для одежды, книг, лекарств и блистеров от них.

Художественный музей мусора «МУ МУ», расположенный в Калужской области, может похвастаться более 600 арт-объектами и инсталляциями, демонстрирующими, как художники превращают мусор в произведение искусства, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что туристический портал Discover Moscow совместно с Мосгорпарком подготовил новую подборку самых интересных выставок, которые в настоящее время проходят в музеях столичных парков.