Туристический портал Discover Moscow подготовил подборку самых интересных выставок в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Туристический портал Discover Moscow совместно с Мосгорпарком подготовил новую подборку самых интересных выставок, которые сейчас проходят в музеях столичных парков. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В музеях, расположенных на территориях столичных парков, проходит множество познавательных выставок. Гости узнают, как выглядел Парк Горького в 30-х годах прошлого века, увидят флакон из-под духов «Шапка Мономаха», выпущенных в 1913 году, и другой редкий экспонат — комод французской королевы Марии-Антуанетты, — говорится в сообщении.

Как уточняется, посетители смогут познакомиться с историей дизайна и игрушек. Помимо этого, им продемонстрируют уникальные предметы мебели и позволят изучить устройство подводной лодки. Так, об истории Парка Горького можно узнать на выставке «Парк Горького. Начало». Она проходит в музее, который располагается в арке главного входа.

Помимо этого, музей-усадьба «Кусково» проведет выставку «Спутники комфорта», которая посвященная предмету интерьера — комоду. В музее-заповеднике «Царицыно» можно будет увидеть старинные и современные, авторские и народные игрушки. Более подробную информацию о выставках можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина пригласила горожан на единый день открытых дверей, который пройдет 19 ноября в столичных библиотеках и культурных центрах. По словам заммэра, для посетителей проведут познавательные лекции и экскурсии, желающие смогут посмотреть спектакли и послушать концерты, узнать о книжных новинках, посетить художественные выставки и многое другое.

Также стало известно о проведении XXVI Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Он пройдет с 16 по 17 ноября, а 16–18 ноября там же пройдет международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO 2022.