Вторую очередь технополиса модульного типа в ТиНАО построят к концу 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Строительство второй очереди технополиса модульного типа в поселении Марушкинском завершится в конце следующего года. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Вторая очередь включает основной двухэтажный корпус комбината конвейерного производства и сопутствующие здания. Все проектные работы завершены, ведется строительство, — отметил он.

По словам руководителя ведомства, площадь экспериментального корпуса, построенного в рамках первой очереди, составила 22,7 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют линию роботизированного выпуска крупногабаритных модулей для строительства зданий разного назначения. Общая площадь технополиса составит 160 тысяч квадратных метров.

Владимир Жидкин добавил, что здесь также будет построен складской комплекс по изготовлению модулей площадью 6,4 тысячи квадратных метров.

— Он позволит осуществлять полный цикл — от выпуска каркаса в сборно-монолитном исполнении до выполнения полной отделки модуля, которая включает обустройство фасадов и окон с внутренней инженерией, — пояснил Жидкин.

Он уточнил, что мощность производства составит более 1,7 тысячи модулей в год. Технополис позволит создать порядка 2,5 тысячи рабочих мест, заключил глава департамента.

До этого сообщалось, что бизнес-квартал «Прокшино» стал победителем III Федеральной премии в области коммерческой недвижимости Arendator Awards 2022 в номинации «Многофункциональный комплекс года».