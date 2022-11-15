Суд отказал родителям Алисы Тепляковой в иске с просьбой зачислить ее в «Синергию»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Родители Алисы Тепляковой подали иск к университету «Синергия». Они хотели, чтобы их дочь зачислили в вуз, однако суд иск не удовлетворил и признал отказ в зачислении законным. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе вуза.

— 14 ноября 2022 года Зюзинский районный суд города Москвы признал законным отказ университета «Синергия» зачислить на обучение Алису Теплякову. Решение было принято судом первой инстанции по итогам рассмотрения двух исковых заявлений со стороны родителей Алисы Тепляковой. Весной 2022 года Евгений и Наталья Тепляковы подали в суд исковые заявления с просьбой зачислить их дочь в университет «Синергия» и издать соответствующий приказ о зачислении. Зюзинский районный суд не удовлетворил эти требования, — сказали в вузе.

В конце июля Евгений Тепляков, отец Алисы, подал документы своей дочери на бюджетные места в университет «Синергия». Уточняется, что девочка-вундеркинд может поступить по программам «Информационные системы и технологии» и «Педагогическое образование». Однако подобное решение вызвало непонимание со стороны руководства университета.

В конце марта Теплякова перестала посещать пары в вузе и не пришла в него, чтобы закрыть «хвосты». Также семья девочки не отвечает на звонки и письма из университета.