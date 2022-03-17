В МГУ рассказали, что Теплякова так и не появилась в вузе

Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова так и не пришла в вуз, чтобы закрыть «хвосты». Также семья девочки не отвечает на звонки и письма из университета. Об этом сообщили на факультете психологии МГУ в четверг, 17 марта.

Сейчас уже начался второй семестр, а последний день пересдачи для должников был 12 марта. В этом году из-за коронавируса дополнительный экзаменационный период сдвинули на три недели. Однако девятилетняя студентка, получившая на зимней сессии двойку и пропустившая после этого еще пару экзаменов, так и не появилась на пересдаче.

— Со студентом и родителями связи нет. На звонки и официальные письма не отвечают, — рассказали в вузе.

Кроме того, в МГУ даже не могут составить индивидуальный план занятий для девочки из-за отсутствия связи с ней и ее семьей, передает «KP.RU».

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

После устроенного 21 декабря 2021 года отцом студентки скандала одному из сотрудников учебного заведения потребовалась медицинская помощь. Отец Тепляковой напал на завкафедрой вуза. Тогда в пресс-службе факультета отметили, что сотрудники университета вызвали полицию. После этого девочка в вузе больше не появлялась.

Однако ее отец продолжает активно рассказывать о ее жизни в своем блоге. Так, он сообщил, что психологическая консультация у его девятилетней дочери стоит 50 тысяч рублей за академический час.

Однако не все могут воспользоваться услугами девочки. Евгений Тепляков заявил, что его дочь не будет оказывать психологическую помощь главам недружественных государств, например президенту США Джо Байдену и королеве Великобритании Елизавете II.