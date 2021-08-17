Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Девятилетняя москвичка-вундеркинд не поступила на бюджет психологического факультета МГУ

Илья Ашуров

Город
Девятилетняя москвичка-вундеркинд не поступила на бюджет психологического факультета МГУ
Фото: АГН Москва

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ и вступительные испытания в МГУ, не поступила на бюджет психологического факультета. Ее имя и фамилия отсутствуют в списке зачисленных туда студентов.

В середине июля факультет психологии МГУ выразил готовность принять на обучение Теплякову. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике.

После этого ей вручили аттестат за 11-й класс. По словам ее отца, девочка хочет поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий комментируя данную ситуацию, отметил, что видел множество ребят, поступавших в 14–15 лет, но это — всегда особый случай. Если Теплякову примут, ей необходимо выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в университете.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова приступит к работе в сентябре в смешанном формате. В очном формате обучения будет учитываться фактор вакцинации, чтобы не допустить вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

Читайте также:
ребенокМосквапоступление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Все мнения
О проекте