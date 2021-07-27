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МГУ начнет учебный год в смешанном формате

Анастасия Колоскова

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МГУ начнет учебный год в смешанном формате
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова приступит к работе в сентябре в смешанном формате. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий во вторник, 27 июля.

По его словам, в очном формате обучения будет учитываться фактор вакцинации, чтобы не допустить вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

— Уверенно говорю, что занятия начнутся 1 сентября. Они начнутся в смешанном формате, а вот величина очного общения будет зависеть от прививочных результатов, — приводит слова ректора РИА Новости.

Он добавил, что университет ждет возвращения иногородних и иностранных студентов. Чтобы въехать в общежитие, им будет необходимо предъявить ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Кроме того, в МГУ сохранят резервные корпуса на случай выявления коронавируса среди обучающихся.

— Будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Будем учитывать, кто вакцинирован, кто имеет какие-то другие гарантии, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать тех, кто не вакцинирован, — заключил Садовничий.

Ректор сообщил, что конкурс среди поступающих в МГУ составил в этом году более девяти человек на место. Всего на бюджет и коммерческую основу в этом году в университет зачислят 11–12 тысяч абитуриентов.

В этом году дополнительные вступительные испытания в МГУ сдала девятилетняя жительница столицы Алиса Теплякова. Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике, после чего ей вручили аттестат за 11-й класс. Она планирует поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

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