Садовничий рассказал о высоком конкурсе на поступление в МГУ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Конкурс среди поступающих в МГУ составил в этом году более девяти человек на место. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий во вторник, 27 июля.

— Конкурс — более девяти человек на место. Высокий конкурс на факультеты гуманитарные, экономический, юридический, неплохой конкурс на факультет биологический, — рассказал он.

Вуз работает над тем, чтобы конкурс рос, а не падал, добавил ректор. Всего на бюджет и коммерческую основу в этом году зачислят 11-12 тысяч абитуриентов, уточнил Садовничий.

МГУ, по его словам, удалось не упустить количество и качество поступающих. При этом около 10-12 процентов абитуриентов получили неудовлетворительный балл за дополнительные вступительные испытания, приводит слова ректора РИА Новости.

27 июля Садовничий также сообщил, что девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ. Она проходит процесс конкурсного отбора и зачисления, добавил ректор.

Если Теплякову примут, ей необходимо выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в МГУ, отметил он.

Москвичка сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике. После этого ей вручили аттестат за 11-й класс. По словам ее отца, девочка хочет поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.