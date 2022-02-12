Отец Алисы Тепляковой раскрыл стоимость психологических консультаций с девочкой

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Психологическая консультация у девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за академический час. Об этом сообщил отец девочки Евгений.

Женщина спросила у него на форуме, может ли Алиса позаниматься с ее сыном математикой, чтобы подтянуть предмет. Тот ответил, что пользовательница «не потянет это финансово» и назвал стоимость психологической консультации у дочери.

— Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого: 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются, — написал Евгений Тепляков в комментариях под записью в «Живом журнале».

До этого профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров заявил, что несовершеннолетней студентке МГУ Алисе Тепляковой лучше вернуться в школу. По словам профессора, школа учит еще и социальным навыкам, общению со сверстниками. Алиса занимается дома по индивидуальному плану и, по сути, лишена этого. Александров уверен, что подобный пропуск целых этапов жизни для ребенка, когда он в девятилетнем возрасте сразу поступает в вуз, ни к чему хорошему не приведет.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.