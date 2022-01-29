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Профессор ВШЭ порекомендовал девятилетней студентке МГУ Тепляковой вернуться в школу

Михаил Алимов

Общество
Профессор ВШЭ порекомендовал девятилетней студентке МГУ Тепляковой вернуться в школу
Алиса Теплякова, которая стала студенткой в 9 лет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Несовершеннолетней студентке МГУ Алисе Тепляковой лучше вернуться в школу. Такого мнения придерживается профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров.

— Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ, — рассказал он в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам профессора, школа учит еще и социальным навыкам, общению со сверстниками. Алиса занимается дома по индивидуальному плану и, по сути, лишена этого. Александров уверен, что подобный пропуск целых этапов жизни для ребенка, когда он в девятилетнем возрасте сразу поступает в вуз, ни к чему хорошему не приведет.

При этом, даже если девочка окончит психфак МГУ, ей к этому моменту будет всего 15 лет. Это бессмысленно. Никто не придет на прием к специалисту-ребенку. Тем более что через несколько лет у юной студентки могут смениться приоритеты, она не захочет больше обучаться психологии. Лучшим вариантом действий профессор считает хорошую частную школу, где девочке помогут раскрыть способности и определиться с дальнейшими планами.

До этого профессор, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов заявил, что отец девятилетней Алисы Тепляковой, обучающейся на психологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова, разработал и применил мнемотехнические приемы, которые позволили девочке в восьмилетнем возрасте сдать ЕГЭ. Он отметил, что дрессура памяти, мышления, внимания и других функций приводит к дисфункции остальных. Профессор считает, что отец Алисы натаскивал память ребенка.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

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