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Профессор МГУ раскрыл секрет феноменальных способностей девятилетней студентки

Анастасия Колоскова

Общество
Профессор МГУ раскрыл секрет феноменальных способностей девятилетней студентки
Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, обучающейся на психологическом факультете Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, разработал и применил мнемотехнические приемы, которые позволили девочке в восьмилетнем возрасте сдать ЕГЭ. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ, профессор, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов.

Он отметил, что дрессура памяти, мышления, внимания или другой функции приводит к дисфункции остальных. Профессор считает, что отец Алисы натаскивал память ребенка.

Он также убежден, что из-за поступления в вуз девочку лишили детства. По словам Асмолова, некоторое время назад он попросил детского омбудсмена Марию Львову-Белову обратить внимание на ситуацию, и она восприняла трагедию девочки как собственную, пишет News.ru.

До этого Александр Асмолов заявил, что Теплякова не сможет начать работу психологом после обучения, получив диплом в 14 или 15 лет. Член СПЧ настаивает на том, чтобы отец Алисы забрал ее документы из вуза, так как развитие личности девочки несовместимо с ее обучением на психологическом факультете. В качестве альтернативы он предложил Тепляковой обучаться в Школе юного психолога или по дополнительным программам.

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