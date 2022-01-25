«Ситуация безысходности»: член СПЧ рассказал о будущем девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая учится на психологическом факультете Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, не сможет начать работу после обучения, получив диплом в 14 или 15 лет. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.

— А куда может идти человек в 14–15 лет как психолог? Никуда. Это абсолютный нонсенс. Это была бы ситуация безысходности, — отметил Асмолов в интервью изданию News.ru.

Член СПЧ настаивает на том, чтобы отец Алисы забрал ее документы из вуза, так как развитие личности девочки несовместимо с ее обучением на психологическом факультете. В качестве альтернативы он предложил Тепляковой обучаться в Школе юного психолога или по дополнительным программам.

Асмолов назвал ситуацию с девятилетней студенткой трагедией потерянного детства, а ее поступление на психфак — неадекватным.

До этого Александр Асмолов рассказал, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы вопрос о пути дальнейшего обучения и сохранения психологического здоровья Тепляковой.

14 января на психологическом факультете МГУ заявили, что семья Тепляковой оказывает беспрецедентное давление на вуз. Это, как и необходимость обращения за помощью медиков после общения с отцом студентки Евгением Тепляковым, вызывает опасения у сотрудников и экзаменаторов, уточнили на факультете.

Конфиденциальность персональных данных, как подчеркивается, не позволяет МГУ представить в публичном пространстве полную картину происходящего. Представляемая Тепляковыми картина «крайне далека» от действительности, уверены на факультете.