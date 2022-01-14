В МГУ обвинили семью Тепляковых в беспрецедентном давлении

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Семья девятилетней студентки Алисы Тепляковой оказывает беспрецедентное давление на МГУ. Об этом сообщили в пресс-службе психологического факультета вуза в пятницу, 14 января.

— Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов, — говорится в сообщении.

Беспрецедентное давление и необходимость обращения за помощью медиков после общения с отцом студентки, Евгением Тепляковым, вызывают опасения у сотрудников и экзаменаторов, уточнили на факультете. Конфиденциальность персональных данных, как подчеркивается, не позволяет МГУ представить в публичном пространстве полную картину происходящего.

Представляемая Тепляковыми картина «крайне далека» от действительности, уверены на психфаке. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее, приводит сообщение РИА Новости.

10 января на психфаке сообщили, что Теплякова с 24 декабря 2021 года не появилась ни на одном экзамене и зачете. Там также отметили, что университет не смог связаться со студенткой или ее законными представителями.

Представители факультета отметили, что в случае успешной сдачи зимней сессии для Тепляковой будет составлен и реализован индивидуальный план обучения, однако в данном вопросе важно желание девочки продолжать учебу в МГУ и «разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы».