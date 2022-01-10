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Теплякова не пришла на экзамены в МГУ

Георгий Соланович

Общество
Теплякова не пришла на экзамены в МГУ
Фото: АГН Москва

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова с 24 декабря 2021 года не появилась ни на одном экзамене и зачете. Об этом сообщили в пресс-службе факультета.

Там также отметили, что университет не смог связаться со студенткой или ее законными представителями. Сейчас идет выяснение причин отсутствия Тепляковой на экзаменах.

— На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно, — добавили в пресс-службе.

Также представители факультета отметили, что в случае успешной сдачи зимней сессии для Тепляковой будет составлен и реализован индивидуальный план обучения, однако в данном вопросе важно желание девочки продолжать учебу в МГУ и «разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы», передает слова пресс-службы ТАСС.

На факультете уточнили, что после устроенного 21 декабря 2021 года отцом студентки скандала одному из сотрудников учебного заведения потребовалась медицинская помощь. Отец Тепляковой напал на завкафедрой вуза. Тогда в пресс-службе факультета отметили, что сотрудники университета вызвали полицию.

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