Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова напал на завкафедрой вуза. Момент нападения попал на видео, которое публикует РИА Новости.

Видео: РИА Новости

В пресс-службе факультета отметили, что сотрудники вуза вызвали полицию.

До этого стала известно, что Алиса Теплякова сдала свой первый экзамен в вузе. Об успехах девочки рассказал доктор психологических наук, декан психфака МГУ и президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

Накануне в СМИ распространилось сообщение матери одной из студенток второго курса психфака МГУ, где обучается Алиса. Как утверждает родительница, факультет психологии не предназначен для того, чтобы на нем учились дети, так как в процессе обучения затрагиваются вопросы, связанные с темой секса. На лекциях обсуждают эдипов комплекс, насильников, пациентку Фрейда, испытывавшую возбуждение, когда отец причинял ей насилие, и другие подобные темы.

До этого отец девочки Евгений Тепляков рассказал, что девятилетнюю студентку не планируют отчислять из вуза. Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил эту информацию.