Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Отец девятилетней студентки МГУ опроверг информацию об угрозах отчисления

Анастасия Волоснова

Общество
Отец девятилетней студентки МГУ опроверг информацию об угрозах отчисления
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Девятилетнюю студентку психологического факультета МГУ Алису Теплякову не планируют отчислять из вуза. Об этом рассказал отец девочки Евгений Тепляков.

До этого он сообщал, что преподаватели угрожали Алисе отчислением за непосещаемость. Кроме того, они отказывались помогать юной студентке и ее родителям в досрочном окончании вуза.

Позднее Тепляков уточнил, что преподаватели не могут отчислить его дочь официально.

— Далеко не все сотрудники факультета относятся к происходящему положительно. Поскольку очевидно, что мнения разные — люди разные бывают. Некоторые сотрудники факультета хотели бы нас отчислить, но это не имеет отношения ни к позиции факультета, ни к тому, что нам чем-то грозятся, — цитирует Теплякова РИА Новости.

Он считает, что его дочь уже освоила программу первого семестра. Тепляков пояснил, что Алиса понимает базовую психологию и читает дополнительные учебники, кроме лекций. Тепляков добавил, что девочка открыта в общении, но не вписывается в коллектив из-за возраста. По мнению Теплякова, говорить девятилетней Алисе с 20-летними одногруппниками «не о чем».

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

Читайте также:
СтудентыДетиМГУ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте