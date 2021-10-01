Отец девятилетней студентки МГУ опроверг информацию об угрозах отчисления

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Девятилетнюю студентку психологического факультета МГУ Алису Теплякову не планируют отчислять из вуза. Об этом рассказал отец девочки Евгений Тепляков.

До этого он сообщал, что преподаватели угрожали Алисе отчислением за непосещаемость. Кроме того, они отказывались помогать юной студентке и ее родителям в досрочном окончании вуза.

Позднее Тепляков уточнил, что преподаватели не могут отчислить его дочь официально.

— Далеко не все сотрудники факультета относятся к происходящему положительно. Поскольку очевидно, что мнения разные — люди разные бывают. Некоторые сотрудники факультета хотели бы нас отчислить, но это не имеет отношения ни к позиции факультета, ни к тому, что нам чем-то грозятся, — цитирует Теплякова РИА Новости.

Он считает, что его дочь уже освоила программу первого семестра. Тепляков пояснил, что Алиса понимает базовую психологию и читает дополнительные учебники, кроме лекций. Тепляков добавил, что девочка открыта в общении, но не вписывается в коллектив из-за возраста. По мнению Теплякова, говорить девятилетней Алисе с 20-летними одногруппниками «не о чем».

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.