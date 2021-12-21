В МГУ рассказали о первой сессии девятилетней Алисы Тепляковой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова сдала свой первый экзамен в вузе. Об успехах девочки рассказал доктор психологических наук, декан психфака МГУ и президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

— Хотелось бы пожелать ей доброго здоровья и успехов на сессии. А законным представителям учитывать, что у ребенка могут быть и свои потребности, с которыми нужно считаться, — отметил он в разговоре с КП.

Накануне в СМИ распространилось сообщение матери одной из студенток второго курса психфака МГУ, где обучается Алиса. Как утверждает родительница, факультет психологии не предназначен для того, чтобы на нем учились дети, так как в процессе обучения затрагиваются вопросы, связанные с темой секса. На лекциях обсуждают эдипов комплекс, насильников, пациентку Фрейда, испытывавшую возбуждение, когда отец причинял ей насилие, и другие подобные темы.

До этого отец девочки Евгений Тепляков рассказал, что девятилетнюю студентку не планируют отчислять из вуза. Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил эту информацию. По его словам, Алиса учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.