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Ректор МГУ заявил, что девятилетнюю студентку Теплякову не планируют отчислять

Михаил Алимов

Общество
Ректор МГУ заявил, что девятилетнюю студентку Теплякову не планируют отчислять
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

МГУ не планирует отчислять девятилетнюю студентку Алису Теплякову, обучающуюся на факультете психологии на платной основе. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

— Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает, — рассказал он ТАСС.

До этого отец девочки Евгений Тепляков также подтвердил, что ее не планируют исключать из МГУ. Он сообщал, что преподаватели угрожали Алисе отчислением за непосещаемость. Кроме того, они отказывались помогать юной студентке и ее родителям в досрочном окончании вуза.

Позднее Тепляков уточнил, что преподаватели не могут отчислить его дочь официально.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

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