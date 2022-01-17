В СПЧ анонсировали план действий по обучению Тепляковой в МГУ

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Программа действий в рамках дальнейшего обучения девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой может появиться на следующей неделе. Об этом заявил член СПЧ Александр Асмолов в понедельник, 17 января.

— В ближайшее время будет совещание у омбудсмена по детству, там будут намечены планы исследования. Думаю, что в начале следующей недели мы уже увидим первую программу действий, — рассказал эксперт.

Асмолов добавил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы вопрос о пути дальнейшего обучения и сохранения психологического здоровья Тепляковой, отмечает РИА Новости.

14 января на психологическом факультете МГУ заявили, что семья Тепляковой оказывает беспрецедентное давление на вуз. Это, как и необходимость обращения за помощью медиков после общения с отцом студентки Евгением Тепляковым, вызывает опасения у сотрудников и экзаменаторов, уточнили на факультете.

Конфиденциальность персональных данных, как подчеркивается, не позволяет МГУ представить в публичном пространстве полную картину происходящего. Представляемая Тепляковыми картина «крайне далека» от действительности, уверены на факультете.