Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В СПЧ анонсировали план действий по обучению Тепляковой в МГУ

Иван Юминов

Общество
В СПЧ анонсировали план действий по обучению Тепляковой в МГУ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Программа действий в рамках дальнейшего обучения девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой может появиться на следующей неделе. Об этом заявил член СПЧ Александр Асмолов в понедельник, 17 января.

— В ближайшее время будет совещание у омбудсмена по детству, там будут намечены планы исследования. Думаю, что в начале следующей недели мы уже увидим первую программу действий, — рассказал эксперт.

Асмолов добавил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы вопрос о пути дальнейшего обучения и сохранения психологического здоровья Тепляковой, отмечает РИА Новости.

14 января на психологическом факультете МГУ заявили, что семья Тепляковой оказывает беспрецедентное давление на вуз. Это, как и необходимость обращения за помощью медиков после общения с отцом студентки Евгением Тепляковым, вызывает опасения у сотрудников и экзаменаторов, уточнили на факультете.

Конфиденциальность персональных данных, как подчеркивается, не позволяет МГУ представить в публичном пространстве полную картину происходящего. Представляемая Тепляковыми картина «крайне далека» от действительности, уверены на факультете.

Читайте также:
МГУ СПЧ Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте