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«Уже можно поздравлять Павла?»: жену Прилучного заподозрили в беременности

Анастасия Колоскова
Общество
«Уже можно поздравлять Павла?»: жену Прилучного заподозрили в беременности
Фото: t.me/bugevuge001

Зепюр Брутян опубликовала в соцсетях снимки с посещения премьеры фильма «Слон», в котором снялся Павел Прилучный. После этого подписчики предположили, что звездная пара готовится стать родителями.

— С премьерой, любимый! Я была с тобой на съемках и знала сюжет, но снова плакала, когда смотрела, — написала актриса в своем посте.

Она назвала работу супруга превосходной и призналась, что гордится им.

Однако подписчиков девушки больше заинтересовали не подробности выхода новой ленты, а свежая фотография супругов с мероприятия, на которой они разглядели округлившийся живот Зепюр.

«Она в положении?»; «Уже можно поздравлять Павла?» — начали гадать фолловеры в комментариях.

Однако некоторые пользователи отметили, что публика слишком торопится с выводами, и предложили дождаться более весомых доказательств вероятного интересного положения актрисы, передает «СтарХит».

Прилучный и Брутян стали не разлей вода после свадьбы. В начале ноября актриса в знак признательности и любви опубликовала эмоциональную публикацию в честь дня рождения своего супруга.

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