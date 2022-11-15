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Подмосковная полиция задержала жителя Санкт-Петербурга с двумя килограммами марихуаны

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковная полиция задержала жителя Санкт-Петербурга с двумя килограммами марихуаны
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, который вез с собой два килограмма марихуаны. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, 51-летнего водителя авто остановили на трассе в Подольске. В его машине нашли рюкзак, в котором было шесть пластиковых пакетов с неизвестным сушеным растением. Еще четыре свертка с тем же веществом сотрудники обнаружили в тайнике под задним пассажирским сидением. Позже экспертиза показала, что изъятое является марихуаной, масса которой превысила два килограмма.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Еще одного наркоторговца поймали в Москве. Росгвардейцы заметили мужчину, который испугался патрульных, и решили задержать подозрительного мужчину. В рюкзаке у нервного злоумышленника обнаружили 150 граммов героина.

Подмосковье Московская область МВД Подольск Наркотики
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