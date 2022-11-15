Подмосковная полиция задержала жителя Санкт-Петербурга с двумя килограммами марихуаны

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, который вез с собой два килограмма марихуаны. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, 51-летнего водителя авто остановили на трассе в Подольске. В его машине нашли рюкзак, в котором было шесть пластиковых пакетов с неизвестным сушеным растением. Еще четыре свертка с тем же веществом сотрудники обнаружили в тайнике под задним пассажирским сидением. Позже экспертиза показала, что изъятое является марихуаной, масса которой превысила два килограмма.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Еще одного наркоторговца поймали в Москве. Росгвардейцы заметили мужчину, который испугался патрульных, и решили задержать подозрительного мужчину. В рюкзаке у нервного злоумышленника обнаружили 150 граммов героина.