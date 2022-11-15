Подмосковная полиция задержала жителя Санкт-Петербурга с двумя килограммами марихуаны

В Подмосковье полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, который вез с собой два килограмма марихуаны. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 15 ноября.
По ее словам, 51-летнего водителя авто остановили на трассе в Подольске. В его машине нашли рюкзак, в котором было шесть пластиковых пакетов с неизвестным сушеным растением. Еще четыре свертка с тем же веществом сотрудники обнаружили в тайнике под задним пассажирским сидением. Позже экспертиза показала, что изъятое является марихуаной, масса которой превысила два килограмма.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.
Еще одного наркоторговца поймали в Москве. Росгвардейцы заметили мужчину, который испугался патрульных, и решили задержать подозрительного мужчину. В рюкзаке у нервного злоумышленника обнаружили 150 граммов героина.