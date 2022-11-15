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Леонид Слуцкий покинул футбольный клуб «Рубин»

Араз Салехов
Спорт
Леонид Слуцкий покинул футбольный клуб «Рубин»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Российский тренер Леонид Слуцкий принял решение расторгнуть контракт с футбольным клубом «Рубин» из Казани. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе клуба.

— Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Рубин».

Напомним, что российский «коуч» тренировал команду с 2019 года. Под его руководством «Рубин» вышел в Лигу конференций в сезоне-2020/21. В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев разрыв контракта между футбольным клубом «Адана Демирспор» и российским нападающим Артемом Дзюбой. По его мнению, оно объясняется не эмоциями спортсмена, а его плохой физической формой. Эксперт считает, что спортсмен не сможет играть в передовых командах. Возможно, он сможет сыграть за «Рубин» или «Торпедо».

В субботу, 5 ноября, РФС продлил контракт с Карпиным. Новый контракт продлен вплоть до 1 августа 2024 года. Помимо этого, РФС одобрила главному тренеру и его помощникам совместную работу в главной футбольной команде страны и клубе «Ростов».

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