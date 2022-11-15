Леонид Слуцкий покинул футбольный клуб «Рубин»

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Российский тренер Леонид Слуцкий принял решение расторгнуть контракт с футбольным клубом «Рубин» из Казани. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе клуба.

— Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Рубин».

Напомним, что российский «коуч» тренировал команду с 2019 года. Под его руководством «Рубин» вышел в Лигу конференций в сезоне-2020/21. В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

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