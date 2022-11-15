Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Банду юристов задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Банду юристов задержали в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция в Подмосковье задержала мошенников, которые предлагали фиктивную юридическую помощь. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, злоумышленники в городском округе Солнечногорск предложили 49-летнему мужчине юридическую помощь за 1 миллион 200 тысяч рублей вознаграждения, однако не собирались и не исполнили своих обязательств. Пострадавший обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Ими оказались 50 и 35-летний местные жители. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантов заключили под стражу.

Другая группа аферистов обманула ветерана Великой Отечественной войны. Мошенники украли у 92-летней подмосковной пенсионерки 100 тысяч рублей.

Подмосковье Московская область Деньги МВД Юристы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте