Банду юристов задержали в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция в Подмосковье задержала мошенников, которые предлагали фиктивную юридическую помощь. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, злоумышленники в городском округе Солнечногорск предложили 49-летнему мужчине юридическую помощь за 1 миллион 200 тысяч рублей вознаграждения, однако не собирались и не исполнили своих обязательств. Пострадавший обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Ими оказались 50 и 35-летний местные жители. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантов заключили под стражу.

Другая группа аферистов обманула ветерана Великой Отечественной войны. Мошенники украли у 92-летней подмосковной пенсионерки 100 тысяч рублей.