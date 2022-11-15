После неформального обеда на саммите G20 на фото согласились только пять человек

Фото: whitehouse

Только пять человек остались на групповую фотосъемку, которую планировались провести после неформального обеда участников саммита «Большой двадцатки». Об это свидетельствует трансляция мероприятия, проводившаяся во вторник, 15 ноября.

По итогам обеда на фотографию согласились только президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии Энтони Албанез. Кроме того, на съемку остался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На самом обеде присутствовало гораздо большее число людей. Так, на трансляции были показаны канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие, передает РИА Новости.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Индонезии на острове Бали с 15 по 16 ноября. Перед началом мероприятия планировалось сделать групповое фото участников встречи. Однако оно было перенесено из-за нежелания представителей США и Европы фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.