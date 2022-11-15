Kyodo: Представители Европы и США отказались фотографироваться с Лавровым на G20

Фото: flickr/number10gov

Традиционное совместное фото участников саммита G20 перед началом мероприятия отсрочили из-за нежелания представителей США и Европы фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщило агентство Kyodo.

— Ранее представитель в правительстве Индонезии сообщил, что групповое фото было отсрочено, так как американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД РФ Лавровым, — цитирует сообщение РИА Новости.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Индонезии на острове Бали с 15 по 16 ноября. Накануне стало известно, что на заседание уже прибыли Сергей Лавров и российский министр финансов Антон Силуанов. Также на место международного мероприятия приехали представители Европейского союза и ООН.

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил желание встретиться с главой Лавровым на полях саммита «Большой двадцатки». По словам заместителя официального представителя главы организации Фархана Хак, официальной договоренности пока нет.