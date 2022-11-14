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В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20

Евгений Белоусов
В мире
В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20
Фото: UNclimatechange / CC BY-NC-SA 2.0

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хочет встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита «Большой двадцатки» G20. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

— Он надеется встретиться с Лавровым. Договоренности пока нет, но он бы хотел, — заявил Хак на брифинге.

Кроме того, он отметил, что решения относительно возможной встречи Гутерреша и президента США Джо Байдена пока нет, передает РИА Новости.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие глава российского государства, однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить совещание.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин решил отказаться от участия в саммите G20, так как его присутствие требуется в России. Песков также подчеркнул, что РФ на саммите представлена на высоком уровне. По его словам, глава МИД страны Сергей Лавров «общается с большим кругом» участников саммита, и при желании все остальные участники мероприятия смогут также провести переговоры с российской стороной.

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