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Песков объяснил решение Путина не участвовать в саммите G20

Анастасия Колоскова
Политика
Песков объяснил решение Путина не участвовать в саммите G20
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин принял решение не принимать участия в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, так как его присутствие требуется в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел, — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что на саммите Россия представлена на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров «общается с большим кругом» участников G20, и при желании все остальные участники смогут также пообщаться с российской стороной, пишут «Известия».

14 ноября агентство Associated Press сообщило, что Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит «Большой двадцатки» на Бали.

Позже дипломат опроверг эту информацию. Он заявил, что находится в отеле и готовится к предстоящему саммиту.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие глава российского государства Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

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