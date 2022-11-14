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«Это такая игра»: Лавров прокомментировал информацию о своей госпитализации на Бали

Лейла Алиева
В мире
«Это такая игра»: Лавров прокомментировал информацию о своей госпитализации на Бали
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится в отеле и готовится к предстоящему саммиту G20. Об этом он сообщил в понедельник, 14 ноября, на фоне сообщений СМИ о его госпитализации.

— И про нашего президента лет 10 пишут, что он заболел. Это такая игра, которая не новая в политике, — отметил он.

В своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выложила видеоролик с главой МИД, где он пожелал западным журналистам, которые распространили ложную информацию, быть честнее и говорить чаще правду. Также он поблагодарил россиян за поддержку внешней политики страны.

В свою очередь губернатор Бали заявил, что Лавров был в больнице на обследовании, на данный момент он находится в добром здравии.

В этот же день агентство Associated Press сообщило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

Сергей Лавров Бали Госпитализация
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