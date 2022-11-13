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Лавров прилетел в Индонезию для участия в саммите G20

Александр Афонин
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Лавров прилетел в Индонезию для участия в саммите G20
Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приземлился в аэропорту на Бали, где он примет участие в саммите G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 13 ноября.

— Сергей Лавров прибыл в Индонезию, — сказала она.

Дипломат добавила, что главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что Индонезия прекрасно подготовилась к встрече.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с графиком российского лидера. Кроме того, на данный момент Путину необходимо находиться в стране.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен. Также, по его словам, одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Путина.

Сергей Лавров Индонезия международный саммит
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