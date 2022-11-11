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Песков назвал причину неучастия Путина в саммитах G20 и АТЭС

Евгений Жуков
В мире
Песков назвал причину неучастия Путина в саммитах G20 и АТЭС
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил решение президента России Владимира Путина об отказе от участия в саммитах «Большой двадцатки» (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Это связано с графиком российского лидера и необходимостью его нахождения в стране, передает слова Пескова РИА Новости.

До этого Песков рассказал, что онлайн-присутствие Путина или его видеообращения к участникам также не планируются.

Пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что Путин не приедет на саммит G20 на Бали. На саммите российского лидера будет представлять глава МИД Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч с помощью онлайн-ресурсов.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему было принято решение о том, что Путин не примет участия в саммите G20. По мнению политолога, выезд президента из страны в сложное для нее время нецелесообразен. Также, по словам Светова, одним из главных факторов, повлиявших на это решение, стал вопрос безопасности Путина.

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