Лавров и Силуанов прибыли на заседание саммита G20

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский министр финансов Антон Силуанов приехали на заседание саммита G20 на Бали. Об этом сообщило во вторник, 15 ноября, РИА Новости.

Также на площадку проведения международного саммита уже прибыли делегации Канады, Италии, ФРГ, Кореи, Франции, Мексики, Бразилии, Австралии, Турции, Саудовской Аравии, Индии, ЮАР, Индонезии и Японии. Также на место международного мероприятия приехали представители Европейского союза и ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хочет встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях саммита «Большой двадцатки» G20. Об этом 14 ноября сообщил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин, но 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин решил отказаться от участия в саммите G20, так как его присутствие требуется в стране. Песков также подчеркнул, что Россия на саммите представлена на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров «общается с большим кругом» участников саммита, и при желании все остальные участники мероприятия смогут также провести переговоры с российской стороной.