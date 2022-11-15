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Новостройка на 474 квартиры появится по программе реновации в Люблине

Александр Афонин

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройка на 474 квартиры появится по программе реновации в Люблине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино, 12-й квартал Карта всех событий

В столичном районе Люблино планируется строительство дома на 474 квартиры по программе реновации, Москомэкспертиза уже согласовала проектную документацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 15 ноября.

— В районе Люблино на улице Судакова запланировано строительство дома, три разносекционных корпуса которого будут объединены одноуровневой подземной автостоянкой. В доме будет 474 квартиры: 132 однокомнатные, 254 двухкомнатные и 88 трехкомнатных, — сказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Проектом строительства предусмотрено обустройство тамбуров, вестибюлей, колясочных и других помещений. Специалисты уложат плитку в санузлах и поставят необходимую сантехнику. По словам Яковлевой, при благоустройстве прилегающей территории будут созданы проезды, тротуары и пешеходные зоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации по улице Перовской. Его общая площадь составит порядка 11,8 тысячи квадратных метров.

Строительство Район Люблино Реновация
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