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Работа системы городского отопления скорректирована в соответствии с погодой в Москве

Александр Афонин
Город
Работа системы городского отопления скорректирована в соответствии с погодой в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты скорректировали работу систему городского отопления в столице в соответствии с текущей погодой. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 15 ноября.

— Согласно прогнозам синоптиков, в столице установились устойчивые минусовые температуры с тенденцией к понижению к концу этой недели — началу следующей. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и соответствует погодным условиям, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ режимы системы теплоснабжения начали выбираться в соответствии с погодой на улице, а дальнейшие задания будут отдаваться на основании прогноза погода на ближайшие часы. Корректировки осуществляются в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что во вторник, 15 ноября, снегопад накроет Москву. Кроме того, в столице появится устойчивый снежный покров.

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