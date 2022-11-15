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Метеоролог Шувалов предупредил о сильном снегопаде в Москве 15 ноября

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог Шувалов предупредил о сильном снегопаде в Москве 15 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Снегопад накроет Москву во вторник, 15 ноября. Кроме того, в столице появится устойчивый снежный покров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— С подходом циклона с северо-запада снег пойдет в обед, к ночи его станет больше, а днем в среду осадки закончатся, — рассказал синоптик.

По словам собеседника «ВМ», город быстро «окрасится в белый цвет». Уже к вечеру вторника высота снежного покрова в Москве достигнет уровня двух–четырех сантиметров.

Метеоролог также подробнее рассказал о наступлении в столичном регионе настоящей метеорологической зимы.

До этого Шувалов в беседе с «ВМ» сообщил, что ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры. Подобный характер погоды может сохраниться на протяжении всего месяца, поэтому не исключено, что устойчивые холода придут в Москву позднее обычного.

Прогнозирование погоды является физико-математической задачей, которую за несколько десятков минут решает суперкомпьютер. Откуда берутся ошибочные прогнозы — в материале «ВМ».

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