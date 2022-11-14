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«Зима начинается»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на наступившей неделе

Анастасия Харламова

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Общество
«Зима начинается»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на наступившей неделе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве во вторник, 15 ноября, начнется настоящая метеорологическая зима. Жителей столицы ждут резкое похолодание и снегопад. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, снижение среднесуточной температуры до отрицательных значений является признаком наступления зимы.

— Метеорологическая зима начинается с того момента, когда среднесуточная температура переходит через отметку 0 градусов в сторону отрицательных значений. Безусловно, сегодняшний день последний, когда температура держится около нуля и полностью выполняет свою климатическую норму. Но завтра ночные значения снизятся до 3–4 градусов ниже нуля, а днем будет минус 1–2 градуса. По данному критерию мы вступаем в метеорологическую зиму, — объяснил Шувалов.

Однако не только понижение температуры станет явным признаком наступления зимы. Жителей столицы ждут снегопад и устойчивый снежный покров, отметил синоптик:

— Пока не хватает снега, но он выпадет уже завтра. С подходом циклона с северо-запада он пойдет в обед, к ночи снега станет больше, а днем в среду осадки закончатся. За счет снегопада окружающий пейзаж немного изменится и выкрасится в белый цвет. К вечеру среды высота снежного покрова может составить 2–4 сантиметра.

Метеоролог также рассказал, какие дни на предстоящей неделе станут самыми теплыми и холодными:

— Сегодняшний день станет самым теплым на этой неделе. В дальнейшем начнется постепенное понижение температуры. Во вторник и среду дневные значения составят минус 2 градуса. В четверг и пятницу ночью ожидается 7–8 градусов ниже нуля, а днем — минус 3–5 градусов. Мы будем скользить по этой зимней горке немного вниз.

Шувалов считает, что колебания атмосферного давления будут в пределах нормы. Метеозависимым людям можно не опасаться за состояние своего здоровья на этой неделе.

— Колебания давления будут проходить гладко — от 745 до 750 миллиметров ртутного столба. В этом интервале изменения совершенно незначительные. Резких скачков определенно не ожидается, — заверил метеоролог.

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