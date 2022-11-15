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Преступник вернулся на место кражи спустя час и был арестован

Степан Жирнов
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Преступник вернулся на место кражи спустя час и был арестован
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который украл телефон на вокзале и после вернулся на место преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛО МВД России по городу во вторник, 15 ноября.

По информации ведомства, злоумышленник увидел, что пассажир, прошедший перед ним на Киевском вокзале, забыл смартфон на стойке у рамок интроскопов. Мужчина не растерялся и присвоил чужой девайс себе, убрав его в карман.

Вскоре пострадавший заметил пропажу и обратился в транспортную полицию. Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов посмотрели видеозаписи с камер внешнего наблюдения и установили личность подозреваемого. На тот момент злоумышленник покинул вокзал, но примерно через час он вернулся и был задержан. Им оказался ранее судимый житель Калужской области 1983 года рождения. Мужчина признал свою вину и вернул похищенное.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другие злоумышленники обманули столичного пенсионера. Преступники представились социальными работниками и украли из квартиры пострадавшего 400 тысяч рублей.

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