Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки

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Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении о решающем значении для продовольственной безопасности зерновой сделки и согласились ее продлить. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба Белого дома.

В релизе говорится, что американский лидер выразил признательность турецкому коллеге за приложенные усилия по возобновлению зерновой сделки. Главы государств согласились, что сделка «чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности» и ее следует продлить, передает РИА Новости.

До этого глава Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что зерновая сделка может стать бессрочной. Он предложил расширить инициативу по экспорту зерна на другие порты страны, в частности, Николаев и Ольвию. По словам президента, «в этом году Украина может экспортировать 45 миллионов тонн продовольствия».

3 ноября турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что из портов Украины вышли первые шесть судов после возобновления зерновой сделки. Он уточнил, что количество перевезенного зерна составило более 9,7 миллиона тонн.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности по зерновой сделке. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».