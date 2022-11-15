Итоги премии «Экология — дело каждого» подведут 24 ноября в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 Карта всех событий

В столице 24 ноября состоится конференция, посвященная подведению итогов II Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы во вторник, 15 ноября.

Мероприятие пройдет в Большом зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В качестве организатора премии выступит Росприроднадзор. Начало конференции запланировано на 13:00.

Данная премия была учреждена в 2021 году. Ее главной целью служит просвещение детей и подростков. С ее помощью молодежь может узнать больше об экологии, повысить экологическую сознательность и вовлечься в природную повестку. Кроме того, проведение подобных мероприятий поспособствует поддержке и мотивации экологической активности среди подростков.

До этого сообщалось, что два московских цифровых проекта стали победителями Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — экология». Всего в этом году приняли участие более 300 разработок со всей страны.