Конференция «Маркетплейсы без контрафакта» пройдет в Москве

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В столице пройдет научно-практическая конференция «Маркетплейсы без контрафакта: миф или реальность?». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы во вторник, 15 ноября.

Мероприятие состоится на площадке ФГУП «ТАСС», расположенной по адресу Тверской бульвар, дом 10, страница 1. Его участники обсудят противодействие незаконному обороту промышленной продукции в российских субъектах.

Конференция организована автономной некоммерческой организацией «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что 24 ноября в столице состоится конференция, посвященная подведению итогов II Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Мероприятие пройдет в Большом зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В качестве организатора премии выступит Росприроднадзор. Начало конференции запланировано на 13:00.