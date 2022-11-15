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Приметы и советы

Россиянин попытался провезти килограмм кокаина в животе

Степан Жирнов
Происшествия
Россиянин попытался провезти килограмм кокаина в животе
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Таможенники задержали мужчину, который попытался провезти через аэропорт Пулково килограмм кокаина в кишечнике. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления во вторник, 15 ноября.

По информации ведомства, злоумышленник прилетел из Бразилии с партией «жидкого» кокаина весом в один килограмм. Наркотик был расфасован по 32 контейнерам и спрятан внутри желудочно-кишечного тракта злоумышленника. За работу ему обещали 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Мужчину задержали в аэропорте Пулково в результате оперативно-разыскных действий, проведенных совместными усилиями таможенников и ГУ МВД России на транспорте. Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника и его подельницу недалеко от воздушного порта. Она должна была забрать наркотик и распространить его в городе Санкт-Петербурге. Позже выяснилось, что именно она является организатором канала контрабанды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Другого наркоторговца задержали сотрудники полиции в Подмосковье. На трассе в Подольске у жителя Санкт-Петербурга изъяли более двух килограммов марихуаны.

Аэропорт Пулково Санкт-Петербург Наркотики Таможня Преступления
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