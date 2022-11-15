Прокуратура организовала проверку по факту гибели человека при пожаре на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Неманский проезд, 5к1 Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту гибели человека при пожаре на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, тело погибшего обнаружили после тушения огня в одной из комнат.

— По данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой, а также принятие решения по ее результатам, контролирует Хорошевская межрайонная прокуратура, — резюмировала Нефедова.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел на втором этаже 12-этажного дома № 5, корпус 1, в Неманском проезде. Площадь пожара составила два квадратных метра. Горели мебель и личные вещи.

На ликвидацию пожара были направлены 27 человек и семь единиц техники. В результате происшествия один человек погиб.