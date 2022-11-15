Один человек погиб в результате пожара на северо-западе столицы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Неманский проезд, 5к1 Карта всех событий

В результате пожара в квартире многоэтажного дома на северо-западе столицы погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу во вторник, 15 ноября.

Возгорание произошло на втором этаже 12-этажного дома № 5, корпус 1, в Неманском проезде. Площадь пожара составила два квадратных метра. Горела мебель и личные вещи.

— На ликвидацию было направлено 27 человек и семь единиц техники. В 13:04 пожар был потушен, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия погиб один человек.

Другой пожар произошел в городе Подольске на Комсомольской улице в доме № 1 на третьем этаже бывшего завода «Зингер». Площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров. От огня пострадали перекрытия, а также произошло частичное обрушение 400 квадратных метров кровли.

Для тушения возгорания были привлечены 94 человека личного состава, а также 31 единица техники. Пожар был локализован к десяти вечера того же дня.

Сообщений о пострадавших нет. Еще до прибытия пожарных из помещений самостоятельно эвакуировались 150 человек.

Во вторник, 14-го числа, прокуратура назвала возможные причины возникновения пожара.