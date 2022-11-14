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Пожар на заводе «Зингер»в Подмосковье локализовали

Георгий Соланович
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Пожар на заводе «Зингер»в Подмосковье локализовали
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Подольск, Комсомольская улица, 1 Карта всех событий

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на бывшем заводе «Зингер» в подмосковном Подольске на площади 2800 квадратных метров, сообщили «ВМ» в пресс-службе ведомства по Московской области в понедельник, 14 ноября.

До этого площадь возгорания составляла 2,5 тысячи «квадратов». Угрозы для близлежащих зданий нет.

Пожар вспыхнул на Комсомольской улице в доме № 1 на третьем этаже бывшего завода. Для тушения огня были привлечены 94 человека личного состава, а также 31 единица техники.

Сообщений о пострадавших нет, еще до прибытия пожарных из помещений самостоятельно эвакуировались 150 человек. По факту возгорания прокуратура Подмосковья проводит проверку.

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