Площадь пожара на заводе «Зингер» в Подмосковье увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров

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Россия, Московская область, Подольск, Комсомольская улица, 1 Карта всех событий

В подмосковном Подольске увеличилась площадь пожара на бывшем заводе «Зингер». На данный момент она составляет 2500 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 14 ноября.

— На месте происшествия на данный момент проходит проливка охваченных огнем территорий. В результате повреждений произошло частичное обрушение конструкций с четвертого на третий этаж, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Представитель МЧС по Московской области подчеркнул, что угрозы для близлежащих зданий нет.

Пожар, о котором идет речь, вспыхнул в городе Подольске на Комсомольской улице в доме № 1 на третьем этаже бывшего завода «Зингер». Для тушения пожара были привлечены 94 человека личного состава, а также 31 единица техники.

Сообщений о пострадавших нет, еще до прибытия пожарных из помещений самостоятельно эвакуировались 150 человек.

По факту возгорания прокуратура Подмосковья проводит проверку.