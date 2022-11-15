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Названы возможные причины пожара на заводе «Зингер»

Степан Жирнов
Происшествия
Названы возможные причины пожара на заводе «Зингер»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, Подольск, Комсомольская улица, 1 Карта всех событий

Появилась информация о возможных причинах пожара на заводе «Зингер» в Подольске. О них «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы техники или электросети. Ведомство продолжает проверку по данному факту, а также контролирует принятие процессуального решения.

Пожар, о котором идет речь, произошел в городе Подольске на Комсомольской улице в доме № 1 на третьем этаже бывшего завода «Зингер». Площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров. От огня пострадали перекрытия, а также произошло частичное обрушение 400 квадратных метров кровли.

Для тушения возгорания были привлечены 94 человека личного состава, а также 31 единица техники. Пожар был локализован к десяти вечера того же дня. На данный момент продолжается проливка здания.

Сообщений о пострадавших нет. Еще до прибытия пожарных из помещений самостоятельно эвакуировались 150 человек.

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