«Будут сильные морозы»: москвичам посоветовали не ждать мягкой европейской зимы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столичном регионе в этом году не стоит ожидать мягкой европейской зимы, как в Испании и Италии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Ильин.

По его словам, в Европе исторически сложился другой климат, отличающийся от центральной части России.

— В Европе много морей и океанов, которые делают климат там более мягким, — уточнил синоптик. — К нам это никакого отношения не имеет. И чем мы больше продвигаемся вглубь европейской территории России, например, к Уралу, Зауралью и Дальнему Востоку, где климат более резко континентальный, тем больший «минус» отслеживается.

Ильин отметил, что мягкие европейские зимы в столице бывают, но короткими периодами, и воспринимаются они как погодная аномалия. Эксперт акцентировал: говорить о предстоящей зиме — будет ли она достаточно мягкой или суровой — «это все равно что пальцем в небо ткнуть».

По словам спикера, зима обязательно будет снежной и морозной, что исключает шанс на оттепель:

— Еще не зима, а уже сегодня в Москве и области пойдет снег. В пятницу, 18 ноября, в столице особенно будет сильный снеговой шторм, когда суммарно выпадет до 8–12 сантиметров осадков.

На следующей неделе в столичном регионе количество снежного покрова уменьшится, но усилятся морозы. Рассчитывать на очередное повышение температуры москвичи могут лишь к концу ноября, когда температурные показатели в дневные часы достигнут минус 1–6 градусов:

— Уже на следующих выходных будут сильные морозы: 13–18 градусов ниже нуля ожидается в столице. А днем — минус 7–10 градусов. Как будет меняться погода дальше — нужно смотреть. Многое зависит от синоптических объектов, которые будут посещать европейскую территорию России. То есть определять мягкость и суровость зимы будут траектория и движения циклонов и антициклонов.

При этом метеоролог не исключил, что в Москве температурные показатели будут гораздо выше, чем в других регионах в зимний период:

— Это естественно, что в Москве будет гораздо меньше морозов, чем в более северных регионах.

К примеру, в Якутии уже сейчас фиксируются сорокаградусные морозы, в то время как в столице всего минус пять градусов в дневные часы. Однако испанской и итальянской зимы москвичам в этом году ждать не стоит, заключил спикер.

Между тем британские синоптики предрекли аномально теплую погоду на территории Европы с декабря по февраль 2023 года, передает Bloomberg. Метеорологи отметили, что температурные показатели во время пика отопительного сезона зимой будет значительно выше нормы. Это позволит Европе снизить потребность в использовании природного газа.