Карманник украл у собутыльника телефон в клубе в центре столицы

В ночном клубе в центре столицы мужчина украл телефон у собутыльника во время демонстрации борцовского приема. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 15 ноября.
По ее словам, преступление произошло в одном из заведений на улице Маросейке. Злоумышленник втерся в доверие к другому посетителю и перед прощанием показал собутыльнику борцовский прием. В процессе исполнения трюка мужчина незаметно вытащил телефон известного бренда у потерпевшего из одежды и скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний гость столицы. Он сообщил, что похищенный девайс продал, а деньги потратил.
Еще одна кража произошла в московском метро. Злоумышленник заметил, что у одного из пассажиров из кармана выпал кошелек, он схватил его и сбежал.