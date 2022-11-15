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Карманник украл у собутыльника телефон в клубе в центре столицы

Степан Жирнов
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Карманник украл у собутыльника телефон в клубе в центре столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

В ночном клубе в центре столицы мужчина украл телефон у собутыльника во время демонстрации борцовского приема. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 15 ноября.

По ее словам, преступление произошло в одном из заведений на улице Маросейке. Злоумышленник втерся в доверие к другому посетителю и перед прощанием показал собутыльнику борцовский прием. В процессе исполнения трюка мужчина незаметно вытащил телефон известного бренда у потерпевшего из одежды и скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний гость столицы. Он сообщил, что похищенный девайс продал, а деньги потратил.

Еще одна кража произошла в московском метро. Злоумышленник заметил, что у одного из пассажиров из кармана выпал кошелек, он схватил его и сбежал.

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